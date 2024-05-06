Доротея Вирер анонсировала пресс-конференцию, на которой сделает важное заявление

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер анонсировала онлайн-встречу с журналистами, на которой сделает важные заявления касательно своего будущего в спорте. Пресс-конференция состоится в среду, 8 мая.

Прошедший сезон у Вирер не получился: она выступила лишь на четырёх этапах Кубка мира (лучшее место в личных гонках — 14-е). Также Доротея участвовала в чемпионате мира (лучшее место в личных гонках — 10-е).

33-летняя Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), победительница двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, а также малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.