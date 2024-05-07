Сборная Франции по биатлону определила состав на сезон-2024/2025

Федерация лыжного спорта Франции опубликовала основной состав национальной команды по биатлону на следующий сезон.

Мужчины: Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Оскар Ломбардо,

Эрик Перро.

Женщины: Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жилонн Гигонна, Лу Жанмонно, Осеан Мишелон, Жанна Ришар.

Отметим, что женская сборная Франции в прошедшем сезоне заняла второе место в зачёте Кубка наций. На второй строчке в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 расположилась Лу Жанмонно, пропустив вперёд лишь итальянскую биатлонистку Лизу Виттоцци. Жюстин Бреза-Буше стала четвёртой в генеральной классификации, Жулия Симон — пятая.

Мужская команда в Кубке наций — 2023/2024 расположилась на третьей строчке. Лучшим из французом в общем зачёте Кубка мира стал Эмильен Жаклен, занявший шестое место.