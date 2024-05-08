41-летний биатлонист Эдер планирует выступить на Олимпиаде в 2026 году

Австрийский биатлонист Симон Эдер готовится к чемпионату мира в Ленцерхайде (Швейцария), но на долгосрочную перспективу рассматривает и выступление на Олимпийских играх — 2026.

«Я немного думаю об этой долгосрочной цели, но сейчас я полностью сосредоточен на главном событии следующего сезона — чемпионате мира в Ленцерхайде», — приводит слова Эдера Fondo Italia.

Олимпиада в 2026 году станет пятой в карьере биатлониста, если он соберётся ехать на неё.

Напомним, чемпионат мира 2025 года по биатлону пройдёт с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде.

В прошедшем сезоне-2023/2024 Эдеру несколько раз удавалось оказаться в тройке сильнейших в эстафете. В индивидуальных гонках спортсмен чаще всего оказывался среди спортсменов топ-30.