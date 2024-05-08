Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

41-летний биатлонист Эдер планирует выступить на Олимпиаде в 2026 году

41-летний биатлонист Эдер планирует выступить на Олимпиаде в 2026 году
Комментарии

Австрийский биатлонист Симон Эдер готовится к чемпионату мира в Ленцерхайде (Швейцария), но на долгосрочную перспективу рассматривает и выступление на Олимпийских играх — 2026.

«Я немного думаю об этой долгосрочной цели, но сейчас я полностью сосредоточен на главном событии следующего сезона — чемпионате мира в Ленцерхайде», — приводит слова Эдера Fondo Italia.

Олимпиада в 2026 году станет пятой в карьере биатлониста, если он соберётся ехать на неё.

Напомним, чемпионат мира 2025 года по биатлону пройдёт с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде.

В прошедшем сезоне-2023/2024 Эдеру несколько раз удавалось оказаться в тройке сильнейших в эстафете. В индивидуальных гонках спортсмен чаще всего оказывался среди спортсменов топ-30.

Материалы по теме
Сборная Франции по биатлону определила состав на сезон-2024/2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android