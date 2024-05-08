Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бессеберга исключили из Олимпийского комитета Норвегии после осуждения за коррупцию

Бессеберга исключили из Олимпийского комитета Норвегии после осуждения за коррупцию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшего президента норвежской федерации по биатлону Андерса Бессеберга осудили на три года и один месяц за коррупцию в особо крупных размерах. Об этом сообщает VG.

Норвежский олимпийский комитет считает, что Бессеберг нанёс ущерб репутации норвежского спорта. В результате на заседании правления организации 7 мая, норвежский олимпийский комитет принял решение лишить Бессеберга звания почётного члена, которое было присвоено ему в 2013 году за вклад в развитие биатлона как вида соревнований и как вида спорта, транслируемого по телевидению.

Известно, что Бессеберг находился на посту президента норвежской ассоциации биатлонистов 25 лет. Именно он и был инициатором создания организации. Как выяснилось позже, за это время он получал взятки в виде дорогих подарков и скрывал положительные допинг-пробы некоторых спортсменов. Экс-президента также обвинили в связи с Россией.

Напомним, что изначально бывшему президенту грозил срок до 10 лет лишения свободы.

Материалы по теме
Васильев — о приговоре Бессебергу: это расправа за справедливое отношение к России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android