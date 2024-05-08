Бессеберга исключили из Олимпийского комитета Норвегии после осуждения за коррупцию

Бывшего президента норвежской федерации по биатлону Андерса Бессеберга осудили на три года и один месяц за коррупцию в особо крупных размерах. Об этом сообщает VG.

Норвежский олимпийский комитет считает, что Бессеберг нанёс ущерб репутации норвежского спорта. В результате на заседании правления организации 7 мая, норвежский олимпийский комитет принял решение лишить Бессеберга звания почётного члена, которое было присвоено ему в 2013 году за вклад в развитие биатлона как вида соревнований и как вида спорта, транслируемого по телевидению.

Известно, что Бессеберг находился на посту президента норвежской ассоциации биатлонистов 25 лет. Именно он и был инициатором создания организации. Как выяснилось позже, за это время он получал взятки в виде дорогих подарков и скрывал положительные допинг-пробы некоторых спортсменов. Экс-президента также обвинили в связи с Россией.

Напомним, что изначально бывшему президенту грозил срок до 10 лет лишения свободы.