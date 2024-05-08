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Доротея Вирер объяснила, почему хотела завершить карьеру несколько месяцев назад

Доротея Вирер объяснила, почему хотела завершить карьеру несколько месяцев назад
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объяснила, почему хотела завершить карьеру в начале 2024 года. Она заявила, что физически и морально она была без сил.

«Во время чемпионата мира я почувствовала, что с моим телом что-то не то. Поэтому я и решила прекратить выступления после ЧМ. У меня больше не было сил, и я не могла спать по ночам. Мне приходилось принимать снотворное. Мне хотелось немного подумать, отдохнуть, учитывая моё физическое и психологическое состояние. Было бы обидно завершать свою карьеру таким образом.

Я буду продолжать выступать до Олимпийских игр 2026 года. Мне будет непросто, но я постараюсь быть по-настоящему готовой. С сегодняшнего дня фактически я начала подготовку со своей командой. С людьми, которые мне помогут быть готовой к Олимпиаде», — сказала Вирер во время пресс-конференции.

Напомним, Вирер не принимала участия в четвёртом и пятом этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге в сезоне-2023/2024. Позже она заявляла, что осознала, насколько прекрасна жизнь вне спорта.

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