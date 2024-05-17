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Биатлонистка Халиуллина завершила карьеру, но осталась работать в спорте

Биатлонистка Халиуллина завершила карьеру, но осталась работать в спорте
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Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина завершила карьеру и решила посвятить себя тренерской деятельности. Тренер и мать спортсменки Екатерина Халиуллина заявила, что после декрета она не вернётся в спорт.

«Ещё до ухода в декрет она решила перейти на тренерскую работу, возобновлять спортивную карьеру она не будет», — приводит слова Халиуллиной-старшей ТАСС.

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Напомним, в 2021 году 25-летняя Анастасия вышла замуж, позже ушла в декретный отпуск, а 13 мая стала мамой.

После декрета Халиуллина планирует работать в Саратовской области тренером по биатлону вместе со своей матерью и старшей сестрой. В 2020 году Анастасия стала чемпионкой мира среди юниоров в индивидуальной гонке и серебряным призёром в эстафете.

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