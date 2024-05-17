«Это Джокович в последние годы». Джакомель — о соперничестве с Йоханнесом Бё

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель сравнил норвежского спортсмена Йоханнеса Бё с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, а также рассказал, над чем ему необходимо поработать, чтобы становиться лучше.

«Йоханнес Бё обладает безграничным талантом. Он — гонщик «Астон Мартин», а я всё ещё 500-й, разница на трассе видна. Но он, как и все остальные норвежцы, старше меня, и у меня ещё много времени, чтобы наверстать упущенное.

Йоханнес Бё сегодня — это то, чем был Джокович последние годы: сильнейший, игрок, которого все хотят победить, причина повышать уровень и тренироваться ещё больше. Сегодня некоторые из них достигли его уровня, в том числе благодаря его возрасту.

Я считаю, что нужно работать над нижней частью тела. Физически у меня нет такого соотношения мощности и веса, как у Йоханнеса Бё или других спортсменов, которым я уступаю несколько сантиметров роста, но я могу и должен совершенствоваться, в том числе и прежде всего на подъёмах. В этом сезоне я плохо стрелял, проценты не всегда были моими: в общем, мне есть над чем работать», — приводит слова Томмазо Fondo Italia.

Томмазо дебютировал на Кубке мира ещё в сезоне-2019/2020. В своей первой гонке, спринте в Нове-Место, 19-летний на тот момент биатлонист занял 27-е место. Тот сезон Томмазо завершил на 78-й строчке в общем зачёте. В сезоне-2022/2023 Джакомель взял серебро в смешанной эстафете, а в личных гонках постоянно попадал в топ-20. В итоге под конец сезона Томмазо удалось взять первую медаль не в командной дисциплине – серебро в индивидуальной гонке.