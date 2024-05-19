В сборной Франции по биатлону объяснили, почему Гигонна и Клод не попали в группу А

Тренер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье рассказал, что результаты французских биатлонистов Антонена Гигонна и Эмильена Клода были недостаточно хороши, чтобы попасть в группу А.

«Нам показалось, что их результаты были недостаточно хороши, чтобы попасть в группу А. Эмильену уже 25 лет, и последние два года он выступал в группе А, затем проводил почти одинаковые сезоны с хорошим ноябрём, достойным началом сезона и потом пропадал на всю зиму.

Сложнее принять решение о Гигонна, потому что у него большой опыт участия в Кубке мира и в тренировочной группе, в которой он был. Его возраст сыграл большую роль в принятии решения. Его результаты идут по нисходящей траектории. Впервые за долгое время он не поехал на чемпионат мира [прошлой зимой], а те немногие яркие моменты в его сезоне просто не заслуживают отбора в группу А в его возрасте», — приводит слова Бутье Nordic Magazine.

Этой весной тренерский штаб французов решил сократить состав группы А с семи до пяти человек. Штабу пришлось понизить в классе двух игроков: Антонена Гигонна, который на протяжении многих лет был членом сборной Франции, и Эмильена Клода. С начала недели сборная Франции по биатлону находится на тренировочном сборе в Сибуре (Пиренеи-Атлантике).