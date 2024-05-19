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Симон Фуркад упал с велосипеда и травмировал позвоночник

Симон Фуркад упал с велосипеда и травмировал позвоночник
Симон Фуркад
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Главный тренер мужской сборной Франции по биатлону, чемпион мира — 2019 Симон Фуркад получил травму после падения с велосипеда. Врачи констатировали, что у спортсмена повреждены поперечные отростки позвоночника. О диагнозе стало известно после обследования. Фотографию с ссадинами на теле он опубликовал на странице в социальной сети.

«Простые поверхностные царапины на спине и ногах, но сильная боль в средней ягодичной мышце и левой поясничной области. Направляюсь в отделение неотложной помощи Сен-Жан-де-Люз. Перелом поперечных отростков на L1, L2 и L3», – сообщил Фуркад-старший в социальных сетях.

Фото: из личного архива Симона Фуркада

Симон Фуркад завершил спортивную карьеру в конце сезона-2018/2019. В минувшем сезоне Кубка мира он не раз подвергался критике из-за выступления мужской сборной Франции по биатлону.

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