Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Гросс опроверг подписание контракта с Болгарией, он будет тренировать юниоров в Швейцарии

Гросс опроверг подписание контракта с Болгарией, он будет тренировать юниоров в Швейцарии
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс рассказал, что не подписывал контракт с Федерацией биатлона Болгарии, он будет тренировать группу юниоров в швейцарском Ленцерхайде. Ранее на сайте федерации был опубликован пресс-релиз, где сообщалось, что Гросс будет главным тренером сборной Болгарии. Отмечалось, что с ним заключён контракт до 2026 года.

«Это была фейковая новость. Я не подписывал никакого контракта.

Моя цель как тренера по биатлону — совершенствовать спортсменов, я хочу вернуть талантливых спортсменов на чемпионат мира или подготовить их к крупным юношеским соревнованиям, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал. Наша цель состоит в том, чтобы построить сильный фундамент перед чемпионатом мира 2025 года и Олимпийскими играми 2026 года. После многих лет за границей мне не терпится снова тренировать на немецком языке!» — приводит слова Гросса Fondo Italia.

Материалы по теме
У французских биатлонистов Селии Эмонье и Симона Детьё родилась дочь
Фото
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон впервые стал отцом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android