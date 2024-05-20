Майгуров заявил, что биатлонисты получили 52 млн рублей от СБР в качестве призовых

Президент союза биатлонистов (СБР) Виктор Майгуров заявил, что на всех соревнованиях спортсменам заплатят призовые, а также подвёл итоги Спартакиады сильнейших.

«Хотел бы остановиться на Спартакиаде сильнейших. Атмосфера была близка к крупнейшим международным соревнованиям. Большое количество зрителей — порядка 72 тысяч. Это не может не радовать.

Спортивные результаты тоже нужно отметить. Шесть золотых медалей из восьми выиграли спортсмены, которые проходили централизованную подготовку в составе сборных команд.

В этом году на всех наших соревнования мы платим призовые. Примерно 52 млн рублей мы выплатили спортсменам разных уровней. На Кубке Содружества их получили 42 спортсмена, на Кубке России – 70», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) по 16 олимпийским видам спорта. Биатлон стал самым посещаемым видом спорта в рамках соревнований Спартакиады.