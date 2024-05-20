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СБР — о показе биатлона на ТВ: контактные гонки должны проходить в выходные

СБР — о показе биатлона на ТВ: контактные гонки должны проходить в выходные
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Исполнительный директор СБР Александр Пак рассказал о том, как можно изменить трансляции биатлона на ТВ в лучшую сторону.

«Мы посмотрели трансляции ЧМ-2024 и знаем, где можно переплюнуть иностранцев в показе наших стартов. Но не расскажем сейчас, как это будем делать. Безусловно, контактные гонки нужно проводить в субботу-воскресенье, так как они дают наибольший рейтинг. Марафоны смотрят хуже всего, но это объяснимо, поскольку слишком длинная гонка. По возможности необходимо утвердить постоянное начало гонок по московскому времени.

Нужно улучшать работу тайминга и ТВ-графики, не допускать сбоев в их работе, как было в прошедшем сезоне. Спортсменов необходимо мотивировать к участию во всех стартах. Да и в целом нужно повышать уровень ТВ-трансляций», — приводит слова Пака корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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