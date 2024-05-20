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Латыпов и Шевченко — лучшие биатлонисты страны по результатам рейтинга СБР

Латыпов и Шевченко — лучшие биатлонисты страны по результатам рейтинга СБР
Эдуард Латыпов
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Российские спортсмены Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко – лучшие биатлонисты страны прошедшего сезона по результатам рейтинга СБР, об этом сообщили на пресс-конференции по итогам сезона в биатлоне.

Эдуард Латыпов — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы. Шевченко стала бронзовым призёром в спринте на молодёжном ЧМ в Норвегии. На ЧР в Сыктывкаре Шевченко стала второй в командном спринте и выиграла эстафету вместе с Тюменью. Наталия также победила в зачёте молодых биатлонисток. Среди мужчин лучшим молодым биатлонистом стал Александр Корнев.

В рейтинге СБР учитывались все соревнования сезона — гонки Альфа‑Банк чемпионата и Кубка России, Кубка Содружества и Спартакиады сильнейших.

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