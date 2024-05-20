В СБР пообещали сохранить в предстоящем сезоне уровень призовых

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об уровне призовых в следующем сезоне.

«Призовые как минимум останутся на том же уровне. Мы работаем над определёнными форматами соревнований, которые будут интересны спортсменам, в том числе и по части призовых», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сообщалось, что в прошедшем сезоне на всех соревнованиях было выплачено призовых на сумму примерно 52 млн рублей биатлонистам разных уровней. На Кубке Содружества призовые получили 42 спортсмена, на Кубке России – 70.

Также президент СБР Майгуров признал, что российские биатлонисты до сих пор пропускают допинг-тесты, а также подвёл итоги Спартакиады сильнейших.