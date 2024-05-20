Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Главное — провести новый сезон без сбоев». Шевченко — о плане тренировок

«Главное — провести новый сезон без сбоев». Шевченко — о плане тренировок
Комментарии

Российская биатлониста Наталия Шевченко рассказала, что у неё уже есть планы на сезон.

«С тренерами подвели итоги прошедшего сезона. И уже есть план подготовки на ближайший сбор. Вообще, подготовка не сильно поменяется. Будем работать в том же ключе. Ну, какие-то небольшие нюансы изменим, но незначительно. И главная, наверное, цель – это подготовиться к сезону, на весь его период, чтобы он без всяких болезней и сбоев проходил. Конечно, важно подводиться точечно к главным стартам следующего сезона», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Ранее стало известно, что Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко были признаны лучшими биатлонистами прошедшего сезона по результатам рейтинга СБР.

Материалы по теме
Наталия Шевченко: не ожидала от себя таких результатов в биатлоне, когда переходила из лыж
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android