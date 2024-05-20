«Главное — провести новый сезон без сбоев». Шевченко — о плане тренировок

Российская биатлониста Наталия Шевченко рассказала, что у неё уже есть планы на сезон.

«С тренерами подвели итоги прошедшего сезона. И уже есть план подготовки на ближайший сбор. Вообще, подготовка не сильно поменяется. Будем работать в том же ключе. Ну, какие-то небольшие нюансы изменим, но незначительно. И главная, наверное, цель – это подготовиться к сезону, на весь его период, чтобы он без всяких болезней и сбоев проходил. Конечно, важно подводиться точечно к главным стартам следующего сезона», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Ранее стало известно, что Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко были признаны лучшими биатлонистами прошедшего сезона по результатам рейтинга СБР.