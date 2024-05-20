Шевченко назвала лучшую гонку в минувшем сезоне для себя

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что её любимой гонкой в сезоне стала индивидуальная на Спартакиаде сильнейших.

«Самой моей любимой гонкой стала индивидуалка на

Спартакиаде сильнейших. Я реально кайфанула, когда мне удалось выиграть. Но вот этот один промах на последнем рубеже… По классике. Всегда он запоминается. Я счастлива, что удалось поставить красивую точку в конце. В последней гонке сезона стрельнула четыре нуля и победила. Это тоже осталось в моей памяти.

А если говорить об ошибках, то это была каждая гонка, в которой мне чего-то не хватило. Обидных ошибок было много. Где-то не хватало, наверное, каких-то долей секунды или одного выстрела. Но это биатлон, как говорится. Тут всегда не хватает одного выстрела, и нужно стараться максимально быть сконцентрированным на гонке, на рубежах, на стрельбе. Такие гонки добавляют мотивации», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.