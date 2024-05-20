«Есть ещё куда расти в России». Наталия Шевченко — о выступлении на международных стартах

Российская биатлонистка Наталия Шевченко (Мекрюкова) рассказала, не обидно ли ей, что лучшая в своём виде спорта спортсменка в стране ни разу не выступала на международных стартах.

«Я пробегала только два сезона в биатлоне, поэтому не сильно расстраиваюсь, что я не там, не на международном уровне. Есть ещё куда расти в России. И хочу, если нас допустят до Кубка мира, быть во всеоружии. Надо сейчас в России максимально усовершенствоваться, чтобы там уже быть конкурентоспособной», — сказала биатлонистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

В мае 2022 года Наталия Шевченко объявила о переходе в биатлон, до этого она выступала в лыжных гонках и становилась призёром молодёжного чемпионата мира. В биатлоне Наталия стала многократной чемпионкой России, а в прошедшем сезоне выиграла общий зачёт Альфа-Банк Кубка России.