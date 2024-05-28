Биатлонист Эдуард Латыпов поделился фото со сбора в Сочи

Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 Эдуард Латыпов в своих социальных сетях поделился живописным фото со сбора в Сочи.

«Сочи. Первый сбор. 5-часовой поход дал нам насладиться местными красотами, ну и собрать всю команду вместе для отличной фотографии», — написал Латыпов под своим постом.

Фото: Из личного архива Эдуарда Латыпова

Напомним, биатлонист представляет на соревнованиях республику Башкортостан. Сейчас он готовится к новому сезону под руководством Юрия Каминского.

В прошедшем сезоне в рамках чемпионата России спортсмен заработал две бронзовые и две серебряные медали. На Спартакиаде сильнейших Латыпов забрал золото в двух индивидуальных дистанциях — спринте на 10 км и гонке преследования на 12,5 км. Бронзовая медаль на этих соревнованиях была у биатлониста в масс-старте.