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Биатлонист Эдуард Латыпов поделился фото со сбора в Сочи

Биатлонист Эдуард Латыпов поделился фото со сбора в Сочи
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Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 Эдуард Латыпов в своих социальных сетях поделился живописным фото со сбора в Сочи.

«Сочи. Первый сбор. 5-часовой поход дал нам насладиться местными красотами, ну и собрать всю команду вместе для отличной фотографии», — написал Латыпов под своим постом.

Фото: Из личного архива Эдуарда Латыпова

Напомним, биатлонист представляет на соревнованиях республику Башкортостан. Сейчас он готовится к новому сезону под руководством Юрия Каминского.

В прошедшем сезоне в рамках чемпионата России спортсмен заработал две бронзовые и две серебряные медали. На Спартакиаде сильнейших Латыпов забрал золото в двух индивидуальных дистанциях — спринте на 10 км и гонке преследования на 12,5 км. Бронзовая медаль на этих соревнованиях была у биатлониста в масс-старте.

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