Фийон Майе — о подготовке к новому сезону: раз уж я дед, то хочу быть в хорошей форме

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка мира в сезоне-2021/2022, высказался о роли самого возрастного участника мужской сборной страны. Он рассказал о том, как проходит предсезонная подготовка команды.

«Мне скоро исполнится 32, и теперь я самый старший в группе (смеётся). У меня не так много прозвищ, поэтому я не против. Есть такие спортсмены, как Тарьей Бё, которые в 35 лет продолжают успешно выступать. И раз уж я дед, то хочу быть в хорошей форме (смеётся).

Кардинальных изменений в подготовке к новому сезону нет. Они не всегда приносят пользу, учитывая не лучшую подготовку к прошлому сезону. Это не вина тренеров, а, скорее, усталость, которая довольно сильно проявилась. Сейчас мы скорректировали программу до сентября. Будем уделять внимание объёмам и длительности тренировок», — приводит слова спортсмена Nordic Magazine.

Напомним, в минувшем сезоне Кентен Фийон Майе завоевал только одну личную медаль — бронзу на чемпионате мира в масс-старте.