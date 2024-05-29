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Фотовыставка Эмильена Жаклена вызвала фурор в Париже — Nordic Magazine

Фотовыставка Эмильена Жаклена вызвала фурор в Париже — Nordic Magazine
Эмильен Жаклен
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Выставка фотографий французского биатлониста двукратного серебряного призёра ОИ-2022 Эмильена Жаклена вызвала фурор в Париже. Об этом пишет Nordic Magazine.

Сообщается, что работы спортсмена были презентованы под общим названием «Альтер Эго» в творческом пространстве столицы Франции. Экспозиция состоит из 25 снимков, которые были сделаны в сезоне-2022/2023. На них запечатлены трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бё, двукратный чемпион мира французский биатлонист Антонен Гигонна, а также пейзажи биатлонных трасс.

Фото: из личного архива Эмильена Жаклена

Фото: из личного архива Эмильена Жаклена

Ранее Федерация лыжного спорта Франции опубликовала основной состав национальной команды по биатлону на следующий сезон. Мужская команда в Кубке наций — 2023/2024 расположилась на третьей строчке. Лучшим из французов в общем зачёте Кубка мира стал Эмильен Жаклен, занявший шестое место.

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