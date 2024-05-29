«Это настоящая катастрофа». Кристиансен — о закрытом полигоне в Осло

Норвежские биатлонисты Ветле Шоста Кристиансен, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тарьей Бё рассказали, что тренировочный полигон в Осло, который всё ещё закрыт, приносит много неудобств всем спортсменам.

«Это настоящая катастрофа. Я могу только представить, сколько людей бросят биатлон, потому что у них не будет возможности заниматься им в Холменколлене», — сказал Ветле Шоста Кристиансен в интервью NRK.

«Я могу только сказать, что очень жаль, что муниципалитет Осло и пальцем не пошевелил», — приводит слова Тарьея Бё NRK.

«Меня это очень поражает. Здесь я тренируюсь почти каждый день. Теперь мы не можем туда попасть, что очень жаль. Трудно понять, как национальный биатлонный объект может быть закрыт на неопределенный срок, как для нас, которые занимаются этим как работой и тренируются на стадионе, где мы выступаем на Кубке мира, так и для других национальных команд и клубов, которые там тренируются», — приводит слова Ингрид Ландмарк Тандреволд NRK.

В октябре 2023 года полигон в Осло был закрыт для ежедневных тренировок команд и лыжных клубов в связи с нарушениями, обнаруженными в процедурах безопасности. Сегодня, семь с лишним месяцев спустя, по данным норвежской газеты NRK, ситуация не изменилась.

Для тренировок на стрельбище спортсмены вынуждены использовать стрелковый зал Норвежской спортивной академии. Норвежская полиция закрыла доступ в стрелковый центр 19 октября. В частности, полицию встревожило присутствие посторонних лиц в верхней части трибуны, использование винтовок без соблюдения стандартного протокола и некоторые опасные инциденты, такие как взрыв выстрела в направлении здания над трибуной, в результате которого разбилось стекло.