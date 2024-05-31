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Биатлонистка Казакевич объяснила, зачем ей юридическое образование

Биатлонистка Казакевич объяснила, зачем ей юридическое образование
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Серебряный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, почему приняла решение получить высшее юридическое образование, а также рассказала, как ей удаётся совмещать обучение в университете с участием в соревнованиях.

Казакевич проходит обучение в Амурском государственном университете (АмГУ). 26-летняя биатлонистка учится на втором курсе бакалавриата юридического факультета и в магистратуре того же факультета по направлению «Антикоррупционная деятельность».

«Обычно за одну-две недели до отъезда на сессию я более плотно готовлюсь», — приводит слова Казакевич пресс-служба АмГУ. Также спортсменка отметила, что для неё очень важны все занятия, которые она посещает, так как это удаётся ей нечасто из-за участия в соревнованиях.

«У меня есть возможность и желание, почему бы не воспользоваться этим? Юридическое образование, возможно, мне понадобится», — сказала Казакевич, отвечая на вопрос, зачем ей юридическое образование.

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