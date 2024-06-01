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Фото: Дарья Домрачева встретилась со Скардино и Киннунен в Монако

Фото: Дарья Домрачева встретилась со Скардино и Киннунен в Монако
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Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала в социальных сетях совместное фото с четырёхкратной чемпионкой Игр соотечественницей Дарьей Домрачевой и участницей ОИ Анастасией Киннунен (Дуборезовой). Биатлонистки вместе со своими семьями проводят время в Монако.

«Наконец-то встретились», — подписала фото Скардино, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Надежды Скардино

Скардино завершила карьеру после сезона-2017/2018. В её активе также есть личная медаль с Олимпиады-2014 – бронза в индивидуальной гонке и бронза чемпионата мира – 2011 в эстафете.

Домрачева объявила о завершении карьеры в июне 2018 года. Она также является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы), обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015, обладательницей шести «Малых хрустальных глобусов» Кубка мира по биатлону. Дарья – самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках на ОИ.

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