Виктор Брандт награждён шведской федерацией как новичок года

Шведская федерация биатлона признала новичком года 24-летнего биатлониста Виктора Брандта, входящего в состав сборной страны.

«Упорный труд и терпение окупаются, и новичок года доказывает это. После стабильного участия в Кубке IBU он наконец попал в команду Кубка мира. Показав отличные индивидуальные результаты, он выиграл мужскую эстафету и помог Швеции завоевать золото чемпионата мира в Нове-Место», — сообщает Fondo Italia с ссылкой на шведскую федерацию биатлона.

Виктор Брандт дебютировал в команде Кубка мира полтора года назад в Эстерсунде на этапе сезона-2022/2023. Брандт смог занять своё место в сборной после нескольких убедительных результатов в Шушене на Кубке IBU, вырвав пропуск на чемпионат мира после участия в чемпионате Европы. В Нове-Место, попав в топ-30 в спринте и вплотную приблизившись к нему в гонке преследования, он также получил вызов на эстафету, где спортсмен внёс свой вклад в выигрыш Швецией золотой медали.