«Я не планирую продолжать выступления до 2030 года». Симон — о завершении карьеры

Французская биатлонистка Жулия Симон рассказала, когда может уйти из спорта.

«Это был бы полный круг, но отзыв французской заявки из-за Олимпиады 2030 года изменил ситуацию… но я не планирую продолжать выступления до 2030 года. К тому времени мне будет 34 года, и я уже не буду в такой форме, как сейчас», — приводит слова Симон Fondo Italia.

Ранее Симон заявляла о возможном завершении карьеры на домашнем чемпионате мира — 2028, но Франция пока отложила свою заявку, так как заинтересована в проведении Олимпиады-2030.

Французская федерация лыжного спорта (FFS) презентовала состав основной сборной страны по биатлону на соревновательный сезон-2024/2025. В женскую сборную вошла Жулия Симон, а также Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жилонн Гигонна, Лу Жанмонно, Осеан Мишелон и Жанна Ришар. Женскую сборную к соревнованиям будет готовить Сирил Бурде, мужскую — чемпион мира в смешанной эстафете бывший французский биатлонист Симон Фуркад.