Стали известны места и сроки проведения сборов национальных команд России по биатлону
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал места и сроки проведения сборов национальных команд в июне.
Календарь проведения сборов российских национальных команд по биатлону в июне:
- основная мужская сборная (cтарший тренер Юрий Каминский) — с 14 июня по 2 июля, Раубичи (Беларусь);
- основная женская сборная (cтарший тренер Михаил Шашилов) — с 15 июня по 5 июля, Красная Поляна (Краснодарский край);
- резервная мужская сборная (тренер Сергей Башкиров) — с 24 июня по 13 июля, Тюменская область;
- резервная женская сборная (тренер Артём Истомин) — c 10 по 30 июня, Красная Поляна;
- юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин) — c 10 по 30 июня, Раубичи;
- юниорская сборная (тренер Роман Мусин) — с 15 июня по 5 июля, Красная Поляна;
- юношеский проект СБР (руководитель Дмитрий Шукалович) — с 16 по 25 июня, Республика Башкортостан.
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