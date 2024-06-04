«Нельзя оставаться в стороне от винтовки». Симон — о текущей спортивной форме

Французская биатлонистка Жулия Симон рассказала о её подготовке и текущей форме.

«Мы чередуем коллегиальные встречи и индивидуальные тренировки. Сейчас я тренируюсь 17—18 часов в неделю, но постепенно мы будем повышать уровень… Я занимаюсь аэробикой, катаюсь на роликах, велосипеде и бегаю, а также силовые тренировки… но я также занимаюсь стрельбой, потому что нельзя оставаться в стороне от винтовки», — приводит слова Симон Fondo Italia.

Недавно Жулия Симон вернулась с первой встречи с женской командой в Экс-ле-Бене. Ранее спортсменка заявляла о возможном завершении карьеры на домашнем чемпионате мира — 2028, но Франция пока отложила свою заявку, так как заинтересована в проведении Олимпиады-2030, но француженка не планирует продолжать выступление до 2030 года.