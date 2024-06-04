Биатлонистка Юрлова-Перхт сыграет в баскетбольном матче на ПМЭФ

Известные политики, бизнесмены, спортсмены, артисты и общественные деятели примут участие в Кубке Росконгресса по баскетболу в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Традиционное баскетбольное событие на ПМЭФ вновь пройдёт в формате противостояния Москвы и Санкт-Петербурга. Матч состоится 7 июня в КСК «Арена». Начало – в 18:30.

Соорганизаторами матча выступили спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт», баскетбольный клуб «Зенит» и «Профсоюзный спортивный клуб».

Впервые в баскетбол на ПМЭФ сыграют биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт и второй солист Мариинского театра Юрий Смекалов.

Весной 2024 года Юрлова-Перхт завершила спортивную карьеру. Её главным достижением стала победа на чемпионате мира 2015 года в индивидуальной гонке. Золото уроженки Ленинграда остаётся последним для российских биатлонисток на чемпионатах мира. Юрлова-Перхт регулярно посещает матчи БК «Зенит», который в сезоне-2023/2024 завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ, а теперь сама выйдет на паркет домашней для сине-бело-голубых арены.

Живая легенда российского балета Юрий Смекалов также имеет непосредственное отношение к спорту. Долгие годы он сотрудничает со знаменитым тренером по фигурному катанию Алексеем Мишиным. Как хореограф Смекалов ставил знаковые программы двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, чемпионке мира Елизавете Туктамышевой, чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому и другим российским фигуристам.

По традиции за команду Санкт-Петербурга выступит председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев. В состав команды Москвы войдут участники ПМЭФ.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Оператор Игр – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».