«Пульс очень резко растёт». Смольская рассказала, как идёт подготовка к новому сезону

Олимпийская чемпионка 2018 года белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала о сложностях, которые у неё возникли при подготовке к сезону-2024/2025.

«Продолжаю тренироваться с мужчинами. Но всё равно в предыдущие годы, когда проводила тренировки с ними, у меня был более спокойный темп. Сейчас же, так как общие сборы, буду пробовать заниматься именно с мужчинами по их плану. Конечно, с корректировкой нагрузки. Функциональное состояние далеко от идеального. Радует, что после родов удалось сохранить мышечную массу.

Понимала, что даже если возвращаться в гонки, то многого от себя не ждать. Сейчас, когда тренируюсь по два раза в день, осознаю, что пульс очень резко растёт. Можно всё вернуть в норму, но это делается только благодаря тренировкам. Даю себе понять, что не всё так быстро делается. Если много от себя требовать, а в итоге будет не получаться, то психологически можно упасть. Всё так же продолжаю кормить ребёнка, а это для меня на первом месте», — приводит слова Смольской Sport5.by.

Динара Смольская является супругой серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года белорусского биатлониста Антона Смольского. Осенью 2023 года у пары появился на свет мальчик.