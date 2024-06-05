Минспорт утвердил список кандидатов в сборную России по биатлону

Министерство спорта Российской Федерации утвердило список кандидатов в сборную России по биатлону на будущий сезон-2024/2025. Информация об этом появилась на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Отметим, что в основной состав национальной команды были включены 32 спортсмена. В резервный состав включены 16 биатлонистов.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Роман Ерёмин, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Пётр Пащенко, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Карим Халили.

Женщины: Анастасия Батманова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева, Наталья Дуркина (Гербулова), Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталья Шевченко, Юлия Шеллер.

Напомним, будущий сезон, так же как и в прошлые годы, станет для российских спортсменов внутренним. В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.