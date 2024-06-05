Фото: Мартен Фуркад пришёл на матч Зверева с де Минором в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад стал гостем «Ролан Гаррос» — 2024. Легендарный спортсмен в данный момент с трибун следит за матчем 1/4 финала мужских соревнований, в котором олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев сражается с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Алекс де Минор в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Фуркад-младший объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. В 2022 году он был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК) как представитель комиссии спортсменов.