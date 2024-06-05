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Фото: Мартен Фуркад пришёл на матч Зверева с де Минором в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Фото: Мартен Фуркад пришёл на матч Зверева с де Минором в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад стал гостем «Ролан Гаррос» — 2024. Легендарный спортсмен в данный момент с трибун следит за матчем 1/4 финала мужских соревнований, в котором олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев сражается с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Алекс де Минор в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 2
4 		6 5 1
             
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Фуркад-младший объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. В 2022 году он был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК) как представитель комиссии спортсменов.

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