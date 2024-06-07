Биатлонистка Юрлова-Перхт рассказала, что ждёт от игры в баскетбольном матче

Экс-биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт сыграет на Кубке Росконгресса по баскетболу. Она заявила, что самое главное для неё — получить удовольствие от игры.

«В детстве мы часто использовали баскетбол как средство игровой подготовки. Надеюсь вспомнить то, чем когда‑то давно занималась.

Для меня сегодняшняя игра будет интересной. Все‑таки баскетбол — не моя сфера спортивной деятельности. С другой стороны, самое главное — командный дух и получить максимум удовольствия. После разминки получу первые вводные от тренера и буду понимать, на какой позиции буду играть. Для меня почётно не только смотреть на баскетболистов, но и играть самой на этой площадке», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Напомним, биатлонистка завершила карьеру биатлонистки в конце сезона-2023/2024. Ранее она уже уходила из спорта в связи с рождением ребёнка.