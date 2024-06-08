Фото: биатлонистки Ирина Казакевич и Анна Сола на матче Беларусь — Россия

Серебряный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Ирина Казакевич посетила футбольный товарищеский матч между сборными Беларуси и России, который состоялся 7 июня в Минске. Игра завершилась разгромной победой российской сборной со счётом 4:0.
Казакевич выложила фото в соцсетях, на котором она и биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола стоят на фоне стадиона с национальными флагами своих стран.
Фото: Из личного архива Ирины Казакевич
«Где встретиться, если не на футболе», — подписала фотографию российская спортсменка.
Ирина Казакевич в прошедшем сезоне победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву. Анна Сола заняла 14-е место, набрав 680 очков.