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Фото: биатлонистки Ирина Казакевич и Анна Сола на матче Беларусь — Россия

Фото: биатлонистки Ирина Казакевич и Анна Сола на матче Беларусь — Россия
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Серебряный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Ирина Казакевич посетила футбольный товарищеский матч между сборными Беларуси и России, который состоялся 7 июня в Минске. Игра завершилась разгромной победой российской сборной со счётом 4:0.

Казакевич выложила фото в соцсетях, на котором она и биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола стоят на фоне стадиона с национальными флагами своих стран.

Фото: Из личного архива Ирины Казакевич

«Где встретиться, если не на футболе», — подписала фотографию российская спортсменка.

Ирина Казакевич в прошедшем сезоне победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву. Анна Сола заняла 14-е место, набрав 680 очков.

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