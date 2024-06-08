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Динара и Антон Смольские крестили сына

Динара и Антон Смольские крестили сына
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Белорусские биатлонисты Динара и Антон Смольские крестили сына. Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

«Крестины нашего сыночка», — написала Смольская в своём посте.

Фото: Из личного архива Динары Смольской

Напомним, спортсмены долго скрывали свою связь, и лишь с началом олимпийского сезона стало ясно, что у сильнейших белорусских биатлонистов романтические отношения. Ранее Смольский был женат на Дарье Иеропес — другой белорусской биатлонистке, и после того, как они сошлись с Динарой, некоторые окрестили Алимбекову разлучницей.

Отношения Смольских начались ещё в 2020 году. 8 июля 2022 года, в День семьи, любви и верности, яркая биатлонистка выложила в социальные сети фото с кольцом на безымянном пальце. 28 сентября у пары родился сын.

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