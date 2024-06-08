Биатлонистка Маргарита Васильева в третий раз стала мамой

Российская биатлонистка Маргарита Васильева 5 июня 2024 года третий раз стала мамой, родив дочь, которую назвали Кира. Фото новорождённой малышки Васильева выложила в свои социальные сети.

Фото: Из личного архива Маргариты Васильевой

Отметим, что в 2019 году биатлонистка была отстранена от соревнований на 1,5 года из-за пропуска трёх допинг-тестов. Отбыв дисквалификацию, вернулась в биатлон, однако в феврале 2022 года завершила спортивную карьеру. Её тренер Валентина Панова объяснила уход личными причинами биатлонистки.

Сейчас Васильева замужем, у нее есть сын Сергей, которому 11 лет, годовалая дочь Дарья и совсем недавно родившаяся Кира. Сама Васильева не сразу рассказала аудитории, что родила второго ребёнка — Дашу, а сообщила, когда девочке было уже полгода.