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Даниил Серохвостов показал, как тренируется в сильнейший ливень

Даниил Серохвостов показал, как тренируется в сильнейший ливень
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Российский биатлонист, участник олимпийских игр Даниил Серохвостов показал, что даже во время сильных летних дождей проводит тренировки на велосипеде. Видео он выложил в одной из своих социальных сетей.

Спортсмен показал, как едет по одной из дорог за городом на велосипеде. На нём полная амуниция для безопасности и даже дождь не вызывает у него смущения. Сейчас Серохвостову 25 лет, он готовится к следующему биатлонному сезону.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 Серохвостов выступал за Новосибирскую область и Алтайский край. На чемпионате России он завоевал серебро в смешанной эстафете, и стал третьим в спринте на 10 км на Кубке Содружества. С последней гонки в феврале он снялcя.

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