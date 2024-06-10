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Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд вышла замуж

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд вышла замуж
Ингрид Ландмарк Тандреволд
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Норвежская биатлонистка четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд вышла замуж. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

Избранником Тандреволд стал Трюгве Марксет, а свадьба состоялась неподалёку от Осло, в Нордмарке.

Фото: из личного архива Ингрид Ландмарк Тандреволд

Фото: из личного архива Ингрид Ландмарк Тандреволд

Фото: из личного архива Ингрид Ландмарк Тандреволд

Ранее Федерация биатлона Норвегии объявила состав женской сборной Норвегии для подготовки к сезону-2024/2025. Помимо ставшей третьей в общем зачёте Кубка мира в прошлом сезоне Ингрид Ландмарк Тандреволд, в команду вошли Каролин Оффигстад Кноттен и Юни Арнеклейв. Также в сборную включены выступавшие на прошедшем Кубке мира Ида Льен и Марен Киркеэйде. Из состава национальной команды исключена Рагнхильд Фемстейневик, которая не выступала на Кубке мира в прошлом сезоне. После отказа Марит Исхол Скоган от подготовки в сборной в команду была включена Марте Крокстад Йохансен.

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