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Итальянский суд признал виновной в мошенничестве шестикратную чемпионку мира по биатлону

Итальянский суд признал виновной в мошенничестве шестикратную чемпионку мира по биатлону
Жулия Симон
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Итальянский суд признал виновной в мошенничестве французскую биатлонистку шестикратную чемпионку мира Жулию Симон.

Как сообщает La Stampa, расследование вёл совместный центр сотрудничества полиции и таможни Модены (Италия). Спортсменку обязали возместить ущерб, который равен € 1000. По данным следствия, Симон украла средства с карты потерпевшей, которой является другая французская биатлонистка олимпийская чемпионка — 2022 Жюстин Бреза-Буше.

Напомним, Симон не тренировалась со сборной Франции с июля 2023 года до осени. В начале того месяца на неё были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. При этом одну из них написала коллега спортсменки по национальной команде — олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше. Спортсменке дали возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Симон обвинения в мошенничестве опровергает.

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