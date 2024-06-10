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Чемпионке мира Симон ещё не вынесли приговор, расследование продолжается — Fondo Italia

Чемпионке мира Симон ещё не вынесли приговор, расследование продолжается — Fondo Italia
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Итальянское издание Fondo Italia опровергло информацию о вынесении приговора шестикратной чемпионке мира по биатлону Жулии Симон. Ранее La Stampa сообщил, что суд признал Симон виновной в мошенничестве и обязал француженку возместить ущерб в размере € 1 тыс.

По данным Fondo Italia, нельзя исключать вынесение обвинительного приговора и финансового наказания, поскольку расследование дела ещё продолжается.

Напомним, в июле 2023 года на Симон были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. По данным следствия, французская спортсменка украла карту коллеги по сборной Жюстин Бреза-Буше и совершила несколько онлайн-покупок на сайте спортивной одежды и аксессуаров. Сама Симон обвинения в мошенничестве опровергает.

Февральские успехи Симон на ЧМ-2024:

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