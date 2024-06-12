«Верим в победы и светлое будущее нашей страны». СБР поздравил жителей с Днём России

Союз биатлонистов России (СБР) поздравил жителей страны с Днём России. Ранее с поздравлением к гражданам обратился президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«СБР поздравляет с Днём России! 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1992 года этот праздник отмечается ежегодно как важный государственный. Верим в победы и светлое будущее нашей страны. С праздником! С Днём России!» — говорится в публикации СБР в социальных сетях.

Ранее СБР опубликовал календарь соревнований на сезон-2024/2025. На официальном сайте организации появился документ, который утверждён исполкомом союза. Стали известны точные даты Альфа-Банк Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества.