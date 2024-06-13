«Наша связь выходит за рамки биатлона». Жаклен — о дружбе с Гигонна

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал, что их связь с товарищем по команде Антоненом Гигонна выходит за рамки биатлона.

«Связь, которую мы с ним сформировали, выходит за рамки биатлона. Очевидно, что он был важным человеком для команды, и я стараюсь регулярно поддерживать с ним связь. В моей повседневной жизни как биатлониста он был очень важным человеком, и, думаю, для других биатлонистов тоже. Иногда нам нужно расслабиться, и Гигонна был очень важен для этого.

Мне всегда нравилась его искренность. Мы познакомились в команде B, и я получил место на Кубке мира, когда он надеялся вернуться. В то время между нами было много искренности. Возможно, это было тяжело слышать, но всё это было так правдиво. Он настоящий друг. В шутку очень часто я говорил, что в тот день, когда он прекратит или перестанет быть в одной группе со мной, я уйду. Оглядываясь назад, я понимаю, что не стоило говорить такие глупости, поэтому я продолжаю», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Напомним, этой весной тренерский штаб французов решил сократить состав группы А с семи до пяти человек. Штабу пришлось понизить в классе двух игроков: Антонена Гигонна, который на протяжении многих лет был членом сборной Франции, и Эмильена Клода.