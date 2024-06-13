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«Попытаться догнать норвежцев». Жаклен — о сокращении состава сборной Франции по биатлону

«Попытаться догнать норвежцев». Жаклен — о сокращении состава сборной Франции по биатлону
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Четырёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен признаёт, что решение федерации сократить число членов команды A имеет несколько положительных сторон.

«Я понимаю решение федерации попытаться довести всех до предела. Пять человек в команде А позволяют нам оптимизировать нашу работу с целью действительно попытаться догнать норвежцев. Возможно, так будет лучше, потому что это не закрывает дверь ни для кого, и я надеюсь, что все это понимают», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Напомним, этой весной тренерский штаб французов решил сократить состав группы А с семи до пяти человек. Штабу пришлось понизить в классе двух игроков: Антонена Гигонна, который на протяжении многих лет был членом сборной Франции, и Эмильена Клода.

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