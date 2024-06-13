«Мне нравится тренироваться одному». Карим Халили — о подготовке к сезону-2024/2025

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Карим Халили рассказал о подготовке к новому сезону-2024/2025.

«Я по-прежнему работаю с Артёмом Истоминым. Всё хорошо, у нас налажен процесс, работаем уже третий год вместе. В первый год немного наошибались, но, наверное, были допущены какие-то ошибки с обеих сторон. На второй год чуть-чуть подкорректировали, всё стало получше. Сейчас у нас больше информации, от которой мы можем отталкиваться для дальнейшей работы.

Большую часть сборов, думаю, я проведу с ними, где-то самостоятельно. Первый сбор я пропустил, потому что у них новая молодая команда, им нужно будет со всеми девочками познакомиться, притереться. И, чтобы не отнимать лишнее внимание, провёл первый сбор самостоятельно.

Мне нравится тренироваться одному, потому что ты больше в этой ситуации осознаёшь, настолько ты сам отвечаешь за то, что ты делаешь, за весь процесс, за свой результат. И весь этот план проходит через тебя», — сказал Халили в эфире YouTube-канала Ивана Докукина.

Халили занял восьмое место в общем зачёте Кубка России — 2023/2024 и 12-е место в тотале Кубка Содружества. В минувшем сезоне московский спортсмен стал победителем масс-старта на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.