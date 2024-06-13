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Карим Халили рассказал о своих источниках финансирования

Карим Халили рассказал о своих источниках финансирования
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Карим Халили рассказал о финансировании его подготовки к новому сезону-2024/2025.

«Мою подготовку частично финансирует ЦСП, то есть Министерство спорта, за что им большое спасибо. Они могли и полностью профинансировать меня, но в связи с разными изменениями в планах подготовки мне проще за счёт региона куда-то выезжать, или за счёт спонсора, либо за свой счёт. Раньше я покрывал собственными средствами треть своих расходов, сейчас спонсор практически полностью всё перекрывает. Спасибо компании «Профффинстрой» за то, что поддерживает меня», — сказал Халили в эфире YouTube-канала Ивана Докукина.

25-летний Халили занял восьмое место в общем зачёте Кубка России — 2023/2024 и 12-е место в тотале Кубка Содружества. В минувшем сезоне московский спортсмен стал победителем масс-старта на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

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