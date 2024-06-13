Адвокат чемпионки мира Симон опроверг вынесение приговора биатлонистке

Адвокат шестикратной чемпионки мира по биатлону Жулии Симон сообщил, что французской спортсменке не был вынесен приговор по делу о мошенничестве. Ранее в итальянской газете La Stampa появилась информация, что Симон была признана виновной итальянским судом.

«Никакого суда не было, и презумпция невиновности по-прежнему действует. С уголовной точки зрения это клевета, но мы не будем подавать в суд на газету, потому что моя клиентка хочет об этом забыть, однако мы должны сказать, что это ложь.

Моя клиентка спокойно ждёт результата процедуры. Не вызывает сомнений то, что все стремятся к разрешению дела», – приводит слова Кристиана Бореля Le Parisien.

Кроме того, адвокат спортсменки отметил, что процедура расследования проходит в Альбервиле (Франция), а не в Италии. Неизвестно, когда будет принято окончательное решение в отношении Симон.

Напомним, в июле 2023 года на Симон были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. По данным следствия, французская спортсменка украла карту коллеги по сборной Жюстин Бреза-Буше и совершила несколько онлайн-покупок на сайте спортивной одежды и аксессуаров. Сама Симон обвинения опровергает.