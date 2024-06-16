Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ингрид Тандреволд поделилась фотографиями со свадьбы

Ингрид Тандреволд поделилась фотографиями со свадьбы
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд вышла замуж 8 июня 2024 года и выложила фото со своей свадьбы в социальных сетях.

«Лучшая вечеринка в моей жизни», — подписала Тандреволд серию свадебных фото.

Фото: Из личного архива Ингрид Тандреволд

Фото: Из личного архива Ингрид Тандреволд

Фото: Из личного архива Ингрид Тандреволд

Напомним, избранником 27-летней спортсменки стал Трюгве Марксет, а свадьба состоялась неподалёку от Осло, в Нордмарке.

В прошлом сезоне биатлонистка заняла третье место в женском зачёте Кубка мира. За весь сезон Кубка мира она поднималась на подиум около 16 раз. Норвежка успела поучаствовать в девяти этапах соревнований, но на последнем для неё этапе в Канморе (Канада) она не смогла приблизиться к тройке сильнейших, завершив выступления лишь в топ-20. Тандреволд также вошла в состав сборной Норвегии по биатлону на грядущий сезон-2024/2025.

Материалы по теме
Адвокат чемпионки мира Симон опроверг вынесение приговора биатлонистке
«Попытаться догнать норвежцев». Жаклен — о сокращении состава сборной Франции по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android