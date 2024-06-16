Ингрид Тандреволд поделилась фотографиями со свадьбы

Норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд вышла замуж 8 июня 2024 года и выложила фото со своей свадьбы в социальных сетях.

«Лучшая вечеринка в моей жизни», — подписала Тандреволд серию свадебных фото.

Фото: Из личного архива Ингрид Тандреволд

Фото: Из личного архива Ингрид Тандреволд

Фото: Из личного архива Ингрид Тандреволд

Напомним, избранником 27-летней спортсменки стал Трюгве Марксет, а свадьба состоялась неподалёку от Осло, в Нордмарке.

В прошлом сезоне биатлонистка заняла третье место в женском зачёте Кубка мира. За весь сезон Кубка мира она поднималась на подиум около 16 раз. Норвежка успела поучаствовать в девяти этапах соревнований, но на последнем для неё этапе в Канморе (Канада) она не смогла приблизиться к тройке сильнейших, завершив выступления лишь в топ-20. Тандреволд также вошла в состав сборной Норвегии по биатлону на грядущий сезон-2024/2025.