Биатлонистка Зырянова перешла из Пермского края в Московскую область

Биатлонистка Анастасия Зырянова перешла в сборную Московской области из команды Пермского края. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

«Информация по поводу перехода Зыряновой в Московскую область — это не слухи. Анастасия уже перешла в сборную Московской области вместе с Денисом Иродовым, Кристиной Резцовой и Анастасией Зеновой. Всё произошло примерно в одно время», — приводит слова Нуждова «Советский спорт».

Зыряновой 23 года. По итогам сезона-2022/2023 заняла первое место в юниорском рейтинге СБР, впоследствии попала в состав основной сборной России.

В сезоне-2023/2024 впервые завоевала награду на взрослом уровне, заняв второе место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.