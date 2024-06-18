Казакевич поделилась фото с похода с Мироновой и Дербушевой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете Ирина Казакевич в своих соцсетях поделилась фотографиями с похода. На снимках также присутствуют российские биатлонистки Светлана Миронова и Тамара Дербушева.

Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Светлана Миронова Фото: Из личного архива Ирины Казакевич

Фото: Из личного архива Ирины Казакевич

Фото: Из личного архива Ирины Казакевич

Фото: Из личного архива Ирины Казакевич

«У нас был кросс-поход. И это прекрасно», – написала Казакевич под своим постом.

Ранее российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву. Миронова, серебряный призёр Олимпиады, в этом зачёте стала 33-й.

Дербушева заняла 10-е место в общем зачёте Кубка России — 2023/2024, Казакевич — 11-е, Миронова — 17-е.