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Лиза Виттоцци рассказала, когда может завершить карьеру

Лиза Виттоцци рассказала, когда может завершить карьеру
Лиза Виттоцци
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Итальянская биатлонистка, обладательница «Большого хрустального глобуса» Лиза Виттоцци рассказала, что решение о завершении её карьеры будет приниматься исходя из результатов выступления на ОИ-2026 в Милане (Италия). Спортсменка также отметила, что она намерена улучшать свои результаты с каждым годом.

«Цель в следующем сезоне — продолжать совершенствоваться. Конечно, это всегда сложно, потому что уровень соперников становится выше с каждым годом. Но я очень мотивирована. Это вызов и для моей головы».

Исход моей карьеры зависит прежде всего от того, как пройдут Олимпийские игры дома», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

В минувшем сезоне Лиза Виттоцци завоевала четыре награды чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия), одна из которых является золотой. Ранее о продолжении карьеры заявила другая итальянка, Доротея Вирер.

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