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Норвежский биатлонист едва не завершил карьеру из-за вакцины от ковида

Норвежский биатлонист едва не завершил карьеру из-за вакцины от ковида
Сиверт Гутторм Баккен
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Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен был на грани завершения профессиональной карьеры из-за введения третьей дозы вакцины от коронавируса. Спортсмен рассказал, что ему пришлось пройти множество медицинских обследований с 2022 года. Все специалисты подтвердили влияние препарата на его организм.

«Через несколько дней после введения третьей дозы я почувствовал усиливающуюся боль, как будто кто-то приложил кулак к сердцу и сжал его. В прошлом у меня несколько раз были проблемы с фибрилляцией сердца, поэтому я думал, что боль идёт оттуда. В последующие месяцы ситуация ухудшалась, мне было тяжело и так больно. Это длилось намного дольше, чем я ожидал», — сказал Баккен в интервью TV2.

Этим летом норвежец получил разрешение от врачей и начал подготовку к сезону-2024/2025 после двухлетней паузы. 25-летний спортсмен является чемпионом Европы — 2021 в смешанной эстафете.

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