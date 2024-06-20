Норвежский биатлонист едва не завершил карьеру из-за вакцины от ковида

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен был на грани завершения профессиональной карьеры из-за введения третьей дозы вакцины от коронавируса. Спортсмен рассказал, что ему пришлось пройти множество медицинских обследований с 2022 года. Все специалисты подтвердили влияние препарата на его организм.

«Через несколько дней после введения третьей дозы я почувствовал усиливающуюся боль, как будто кто-то приложил кулак к сердцу и сжал его. В прошлом у меня несколько раз были проблемы с фибрилляцией сердца, поэтому я думал, что боль идёт оттуда. В последующие месяцы ситуация ухудшалась, мне было тяжело и так больно. Это длилось намного дольше, чем я ожидал», — сказал Баккен в интервью TV2.

Этим летом норвежец получил разрешение от врачей и начал подготовку к сезону-2024/2025 после двухлетней паузы. 25-летний спортсмен является чемпионом Европы — 2021 в смешанной эстафете.